Ucraina, Cremlino: "Il Papa a Mosca? Aspettiamo segnali dal Vaticano"

Ucraina, il Cremlino: "Il Papa a Mosca? Aspettiamo dichiarazioni dal Vaticano"

Diventa sempre più concreta l'ipotesi di un viaggio del Pontefice in terra russa. "Il Papa a Mosca? Aspettiamo una dichiarazione dal Vaticano" ha commentato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rispondendo a una domanda sulla possibilità che Francesco visiti la Russia. "Non sappiamo se il pontefice abbia intenzione di recarsi nella Federazione russa, quindi non possiamo dire nulla qui. Prima bisogna usare i canali diplomatici, aspettiamo dichiarazioni ufficiali dal Vaticano su questo argomento", ha detto.

Proprio lo scorso sabato Francesco aveva ribadito di essere pronto ad “andare a Kiev”, ma a "condizione di andare a Mosca": "Vado in entrambi i posti o in nessuno dei due".

Papa Francesco, raggiunti i primi 10 anni di Pontificato

Proprio nella giornata di oggi, 13 marzo, ricorrono i 10 anni dall'elezione di Jorge Mario Bergoglio: un decennio di riforme, scelte di governo, viaggi, incontri, che Francesco ha voluto riassumere e proiettare nel futuro attraverso la richiesta di una "preghiera per la pace".