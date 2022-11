Ultima estrazione Lotto e SuperEnalotto. Gioca la promo Super Natale

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi, martedì 29 novembre 2022

Nella giornata di oggi, 29 novembre, come ogni martedì si procede alla prime estrazioni della settimana di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Il jackpot dei record al SuperEnalotto sale a 317.200.000 euro per la sestina vincente.

In attesa di conoscere i numeri vincenti, che verranno estratti a partire dalle 20.00 per ogni quota, però, i giocatori hanno un’ulteriore possibilità, ideata da SuperEnalotto in occasione delle festività natalizie.

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto, è attiva la promo “Super Natale”

Mentre iniziano a spuntare i primi alberi decorati a festa e le strade si riempiono di luci e luminarie di ogni tipo, infatti, SuperEnalotto ha pensato a un’iniziativa speciale, la promo “Super Natale”, per premiare i giocatori elargendo doni speciali.

In cosa consiste? In tre estrazioni “speciali”, quelle consecutive che cadono da Natale a Capodanno, ovvero il 27, il 29 e il 31 dicembre 2022, in occasione delle quali in palio ci saranno 600 super premi garantiti da 20 mila euro ciascuno; un numero più alto, questo del 2022, rispetto alle passate edizioni.

Giocare a Super Natale è semplicissimo: basta convalidare una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso SuperEnalotto numero 155 di martedì 27 dicembre 2022, il concorso SuperEnalotto numero 156 di giovedì 29 dicembre 2022 e il concorso SuperEnalotto numero 157 di sabato 31 dicembre 2022. La possibilità di convalidare una giocata sul primo dei concorsi speciali, il numero 155, è già attiva dallo scorso mercoledì 23 novembre; inoltre, coloro che apriranno un conto di gioco online con Sisal dal 23 dicembre al 31 dicembre, riceveranno 3 giocate in omaggio.

Il giocatore che decide di giocare una combinazione valida per questi concorsi riceverà, senza alcun costo aggiuntivo, un codice alfanumerico univoco che viene stampato sulla ricevuta di gioco. Come partecipare alla promo Super Natale? I consumatori troveranno in tutti i Punti di Vendita Sisal d’Italia tanti strumenti dedicati all’iniziativa: dalle giocate Quick Pick ai Sistemi di Bacheca personalizzati tramite nomi a tema. Sarà disponibile anche la schedina precompilata dedicata nel taglio da 1,50€ che dà diritto a 1 combinazione SuperEnalotto con SuperStar e con la quale si potrà scegliere il concorso per cui partecipare.

I codici vincenti verranno comunicati successivamente alla pubblicazione del bollettino ufficiale dell’estrazione del 27 dicembre 2022.