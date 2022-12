Una hostess pubblica foto su OnlyFans e Gardaland non le rinnova il contratto

Una hostess che lavorava presso Gardaland non riusciva più a coprire le spese e ha deciso di aprirsi un account su OnlyFans. Il parco giochi non le ha rinnovato il contratto

Il contratto di lavoro siglato con Gardaland non le bastava per sbarcare il lunario, così Ilaria Rimoldi, dallo scorso gennaio, è sbarcata sulla piattaforma OnlyFans e compatibilmente con il suo lavoro ha iniziato a creare contenuti osé. Il parco giochi non ha gradito la scelta della ragazza e ha scelto di non rinnovarle il contratto giustificandosi: "Siamo un parco per famiglie".

Ilaria Rimoldi si è subito giustificata: "Lì prendevo mille euro al mese e mi serviva assolutamente un'altra entrata". Soprattutto, è la 25enne a raccontare come sono andati i fatti e la sua storia ha aperto un dibattito, che nelle ultime ore diventa sempre più acceso: quali sono i limiti nel comportamento di un lavoratore dipendente nel suo tempo libero? Apparire in rete ostentando e vendendo immagini del proprio corpo può davvero rappresentare un danno di immagine per l’azienda che paga lo stipendio?



La 25enne Ilaria Rimoldi si è laureata a Monza in arredamento e design e non ha subito trovato subito la sua strada lavorativa aderente alle sue aspirazioni. Così, si è rivolta a Gardaland ed è stata assunta. Due contratti a tempo determinato, per la stagione: dal luglio dell’anno passato fino all’ultimo gennaio e poi ancora da marzo al 27 novembre. La sua mansione: accogliere i visitatori e pilotare il flusso, spesso davvero consistente, del pubblico verso le attrazioni.