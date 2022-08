Una telefonata con l'ex, poi si lancia dalla finestra. Muore madre 43enne

Un litigio telefonico con l'ex compagno, subito dopo si lancia dalla finestra di casa

La vittima, 43 anni, impiegata del Liceo Classico dell'Aquila, era madre di una bimba di 8 anni. Secondo una prima ricostruzione la donna era uscita per fare una passeggiata ma al rientro in casa, dove viveva con i genitori e la figlia, aveva avuto una telefonata con l'ex compagno padre della bimba. La telefonata sembra l'abbia lasciata parecchio turbata, al punto da lanciare in strada il telefono, successivamente recuperato dal padre. Una seconda telefonata sempre con l'ex, subito dopo il gesto disperato: la donna si lancia dal balcone della sua abitazione.

Il corpo della donna riverso sull’asfalto è stato notato da alcuni passanti che subito hanno allertato i soccorsi. A trasportarla in ospedale l’elissoccorso, ma non c’è stato nulla da fare, troppo gravi i traumi e ferite riportate dopo il volo di diversi metri.