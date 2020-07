Università, a Udine il master in sciamanesimo. Costa 3 mila euro ed è polemica

L'Università di Udine lancia un nuovo corso di laurea destinato a fare polemica: master in sciamanesimo. Per iscriversi al corso servono 3 mila euro e c'è tempo fino al 5 ottobre.Tra le attività previste ci sono anche incontri esperienziali con sciamane e sciamani provenienti da diverse parti del mondo. Ma sui social è già polemica. A poche ore dall’accordo sul Recovery Fund gli utenti si chiedono se sia questo il piano per il futuro in cui voglia investire l’Italia. «Ecco perché non ci vogliono dare i soldi a fondo perduto. Master in Sciamanesimo», scrive un utente di Twitter.

"Non tutti sanno cosa sia lo sciamanesimo, confondendolo spesso con stregonerie varie. Ecco dunque - si legge sul sito dell'Università per la presentazione del corso - che i decennali e approfonditi studi dell'Università di Udine si propongono ora di indagare le relazioni umane e relazionali, quelle necessarie per poter gestire competenze e abilità tra le persone nei gruppi di lavoro, attraverso l'interdisciplinarità di materie come neuroscienze, psicologia, letteratura, arte e antropologia".