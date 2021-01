Usa, chi ha pagato il giuramento di Biden? Il re (italiano) dei monopattini...

Tra gli sponsor della cerimonia di insediamento del nuovo presidente c’è anche la Helbiz Inc, la società leader nello sharing di monopattini guidata dall’italiano Salvatore Palella. La trasmissione televisiva di Rai 3, Report, ha attraversato l'oceano per incontrarlo, ma il "re dei monopattini" – si legge su un post Facebook del programma – “non ha apprezzato molto le domande”.

È solo una anticipazione di quello che si vedrà lunedì prossimo su Report ma chi è Salvatore Palella? Il sito La Sicilia racconta di come sia già stato incoronato da Forbes, nella copertina dell’edizione italiana, come “guru globalizzato della smart mobility”. A Panorama ha confessato il suo piano d’espansione in Italia: “La crisi del Covid ha convinto sindaci e governatori ad aprirci le porte. E adesso non faccio altro che ricevere inviti a presentare piani e proposte”. Palella è nato ad Acireale ed ha poco più di trent’anni. Vive a New York con la moglie, Samantha Hoopes, ex modella di Sports Illustrated, da cui ha avuto un figlio.

È uno dei tanti italiani all’estero che s’è fatto da solo: partito a 17 anni, lavora da cameriere a McDonald’s a Dublino, studia alla Cattolica di Milano e lancia una start up di commercio di agrumi. Poi Helbiz, start up di monopattini lanciata a Milano nel 2018 (8mila euro di fatturato fino a due anni fa), ora primo operatore italiano ed europeo del noleggio e quinto negli Usa, che ha ricevuto 8 milioni di dollari di nuovo capitale dal colosso cinese Zhonglu Group, che con Forever Sharing ha acquisito il 5% della società di Palella, valutandola 160 milioni.