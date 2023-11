Usa, due grandi star mondiali accusati di abusi sessuali: ecco chi sono

Violenza sessuale: accuse ricadono su due note celebrità americane

Ad Hollywood si torna a parlare di abusi sessuali. Dopo il lungo caso di Harvey Weinstein (condannato nel 2020 per stupro), sono finiti nel mirino due volti noti nel panorama mediatico americano. Da un lato l'accusa di violenza sessuale mossa da una modella ai danni del frontman dei Guns N’ Roses, Axl Rose; dall'altro la denuncia al premio Oscar Jamie Foxx, colpevole di aver molestato sessualmente una donna nel 2015.

Axl Rose, 61 anni, leader dei Guns N' Roses, è stato accusato di violenza sessuale per un episodio risalente al 1989. La denuncia arriva proprio quando si avvicina la scadenza dell'Adult Survivors Act nello Stato di New York, che consente alle vittime di intentare cause anche dopo la prescrizione del presunto reato. Sheila Kennedy , ex modell ex modella di Penthouse accusa il cantante di averla trascinata a letto "come un uomo delle caverne" e di averla stuprata con "violenza inaudita". La donna, all'epoca 26enne, ha affermato davanti alla Supreme Court di New York che il musicista l'avrebbe legata e brutalmente violentata contro la sua volontà.

Rose, il cui vero nome è William Bruce, non ha ancora commentato. La denuncia accusa il frontman di aver sfruttato la sua fama, lo status e il potere come celebrità e artista nell'industria musicale per ottenere accesso e perpetrare violenza contro la donna.

Oltre a Rose, è finito nell'occhio del ciclone anche il premio Oscar Jamie Foxx, 55 anni, per accuse di molestie sessuali risalenti al 2015. Secondo quanto riporta il New York Post l'attore, conosciuto anche come Eric Marlon Bishop, avrebbe toccato in modo inappropriato una donna, in un noto ristorante della Grande Mela. Quando un'amica della vittima si è accorta della situazione, l'attore, secondo la denuncia, avrebbe interrotto il comportamento.

La giovane, che ha citato in giudizio Foxx, il locale e i suoi dipendenti, sostenendo che avrebbero assistito all'episodio senza intervenire, ha affermato di aver subito disagi emotivi a seguito dei presunti abusi, ricorrendo anche a diverse cure mediche.