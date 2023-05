Jamie Foxx, scoperta la causa del ricovero: ecco di cosa soffre l'attore

Jamie Foxx secondo quanto afferma Mike Tyson sarebbe in ospedale a causa di un ictus

Jamie Foxx soffre di alcuni problemi di salute non meglio chiariti e da diverse settimane si trova in ospedale. Un indizio sulle condizioni dell'attore di Hollywood sono però arrivate da Mike Tyson durante un suo intervento nel podcast Valuetainment. L'ex pugile afferma che Jaime Foxx abbia avuto un ictus, stesso problema che nei mesi scorsi ha colpito Platinette. Le sue potrebbero essere notizie di prima mano dato che Jamie Foxx è stato scelto per interpretarlo in una miniserie. Ciò significa che Tyson potrebbe avere avuto indicazioni da parte dello stesso attore o dalla sua famiglia, che comunque non le confermano.

"Non sta bene, hanno detto che ha avuto un ictus, non so cosa gli sia successo", ha detto Tysoon parlando di Foxx. Incalzato dal conduttore Patrick Bet-David ha poi cercato di passare oltre aggiungendo: "se non lo sappiamo non vogliono che lo sappiamo".