Platinette torna sui social, la prima foto dall'ospedale dopo l'ictus

Platinette posta la prima foto sui social dove si mostra sorridente dopo l'ictus che lo ha colpito

Migliorano le condizioni di salute di Mauro Coruzzi, alias Platinette, colpito da ictus ischemico lo scorso 14 marzo. L'opinionista e personaggio televisivo è tornato sui social postando una foto che lo ritrae sorridente dal letto dell’ospedale Niguarda di Milano, dove era stato ricoverato d’urgenza. Nonostante la convalescenza ancora in corso, lo scatto ha confermato le buone condizioni di Coruzzi, ogni giorno più vicino alla guarigione.

Numerosi i commenti di sostegno sotto al post. "In una settimana sei migliorato un sacco", ha scritto Raimondo Todaro, mentre Lorella Cuccarini e Elena Sofia Ricci gli hanno augurato di tornare presto in televisione. L'opinionista, lanciato come Platinette dal Maurizio Costanzo show, dal 2018 fa parte del cast fisso di Italiasì, condotto da Marco Liorni su Rai 1.

Dopo il malore era stato il suo agente a rendere pubblica la notizia. "Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti", aveva riferito il suo agente lo scorso 17 marzo.