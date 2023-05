"Pregate per lui", l'appello di Hollywood per la salute di Jamie Foxx

L'attore Jamie Foxx da diverse settimane è ricoverato in ospedale, i fan e Hollywood pregano per le sue condizioni di salute

L'attore Jamie Foxx ha rotto il silenzio pubblicando un post su Instagram. Soprattutto è la prima volta che prende la parola, dopo che sua figlia Corinne ha pubblicato un comunicato il mese scorso, dove si legge che è stato ricoverato in ospedale a causa di una "complicazione medica" non specificata.

Jamie Foxx ringrazia i suoi fan con un post su Instagram

"Apprezzo tutto l'amore", ha scritto Jamie Foxx sul suo profilo Instagram mercoledì (3 maggio), aggiungendo che si sente "benedetto". Subito le star DJ Khaled, AJ McClean e Ludacris hanno commentato le parole dell'attore. Non è dato sapere quale sia il problema di salute di Jamie Foxx che da oltre 3 settimane è ricoverato in ospedale. Come riporta Tmz, fonti vicine all'artista e cantante dicono che in questo momento ha bisogno di tutte le preghiere e gli auguri che i suoi fan possono raccogliere.

Jamie Foxx, tutti gli impegni professionali interrotti

Jamie Foxx era sul punto di avviare le registrazioni per la sesta edizione del popolarissimo game show sui testi musicali "Beat shazam" su Fox, per il quale avrebbe dovuto iniziare la produzione della nuova stagione proprio pochi giorni dopo il suo ricovero, è stato sostituito da Nick Cannon al timone dello show. Mentre sul set di "Back in action", al posto di Jamie Foxx sono state utilizzate controfigure e body double. I ciak sono andati avanti in questo modo per le rimanenti scene con Cameron Diaz (al suo ritorno al cinema dopo quasi dieci anni) e con il resto del cast che include Glenn Close, Andrew Scott, Jamie Demetriou, Kyle Chandler e Fola Evans-Akingbola.