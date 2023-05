Vaccini, gli italiani non si fidano più. Solo il 42% rifarebbe le dosi booster

Vaccini, non solo Covid. Cresce la sfiducia degli italiani

Gli italiani credono sempre meno ai vaccini. Rispetto allo scorso anno infatti, la fetta di popolazione che ritiene questo strumento efficace contro le malattie infettive si è abbassata moltissimo, precisamente dal 92% al 76%. Questa sfiducia va di pari passo con quella verso la sicurezza dei vaccini - cresciuta dell’11% - passando dal 6% al 17%. Lo “scetticismo” della maggioranza degli italiani, non rimane circoscritto ai vaccini contro il coronavirus, ma riguarda tutti i tipi di vaccini. La percentuale di persone che “si fida di più” dopo la pandemia sta scemando a vista d’occhio, dal 33% dello scorso anno al 15% di questo.

Sono alcuni dei risultati del sondaggio condotto su un campione di 2.300 cittadini realizzato da The European House - Ambrosetti in collaborazione con SWG. Secondo Rossana Bubbico, consulente dell'Area Healthcare di The European House- Ambrosetti, "questo potrebbe voler significare che l'entusiasmo registrato nella precedente rilevazione fosse dettato più dalla paura del virus che da una reale comprensione del valore dei vaccini come strumento di tutela della salute del singolo e della collettività".

Vaccini, il sondaggio: tutti i dati

Sul vaccino anti Covid un intervistato su cinque ha dichiarato di aver riscontrato maggiori difficoltà di accesso alla somministrazione della terza e quarta dose di vaccinazione anti-Covid, riconducibile, per gli intervistati, ad una poca chiarezza da parte delle autorità sanitarie e alla distanza dei centri vaccinali dai domicili dei cittadini verificatasi dopo la chiusura degli hub vaccinali.

Dell'89% del campione che si è vaccinato contro il Covid-19, il 67% ha dichiarato di aver effettuato anche la terza dose, mentre solo il 15% riferisce di aver effettuato anche la quarta; pensando a eventuali dosi booster, solo il 42% si dice propenso a un ulteriore richiamo mentre il 9% si dice ancora indeciso.