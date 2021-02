Valanga fatale per Cimenti. Il noto alpinista e un suo amico sono morti

Una valanga si è rivelata fatale sul Sestriere. La massa di neve ha travolto e ucciso due alpinisti durante un'escursione a Cima di Bosco, in provincia di Torino. Una delle due vittime è Carlo Alberto Cimenti, detto “Cala”, famoso scialpinista che aveva scalato più volte le vette più importanti dell’Himalaya e che nel 2019 aveva conquistato la cima del Nanga Parbat, in Pakistan, la nona vetta più alta del mondo e una delle più pericolose da scalare. L’altra vittima della valanga è Patrick Negro, 50 anni, ex volontario del Soccorso alpino.

I tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese sono stati allertati nel pomeriggio di ieri dai carabinieri di Sestriere per il mancato rientro dei due scialpinisti. Dalle ricognizioni è emerso un distacco di neve causato da una valanga nella zona della Cima del Bosco, al confine tra i comuni di Cesana e Sauze di Cesana.