Vaticano,Becciu smascherato dal suo braccio destro."100 mila euro al fratello"

Lo scandalo dei soldi del Vaticano, dopo l'inchiesta conclusa dalla magistratura, che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di dieci persone, si arricchisce di nuovi particolari. Sarebbe stato un fedelissimo del cardinal Becciu a rivelare tutti gli affari milionari del numero due della Segreteria di Stato. Quando, come ogni anno, è avvenuto il turnover nelle rappresentanze pontificie e in Segreteria di Stato, una circolare interna al Vaticano - si legge su Repubblica - a firma del cardinale Pietro Parolin ha comunicato che i monsignori Alberto Perlasca e Mauro Carlino erano stati radiati dal corpo diplomatico e avevano l’obbligo di rientrare in diocesi, rispettivamente a Como e a Lecce.

Quando si sono sentiti fuori da ogni gioco, i due ex strettissimi collaboratori di Angelo Becciu hanno deciso di aprirsi con gli inquirenti della Santa Sede. Secondo Perlasca, - prosegue Repubblica - fu Becciu in persona a chiedergli di trovare una soluzione per girare 100mila euro a una cooperativa sarda in difficoltà. La soluzione avrebbe dovuto essere quella di dividere l’importo in più quote per non dare nell’occhio ed evitare di allarmare l’Autorità di vigilanza. Ma alla fine fu sempre Becciu a dire a Perlasca che aveva trovato lui una strada sicura: quella di bonificare la somma alla Caritas di Ozieri, evitando così un link diretto con la cooperativa gestita dal fratello.