Vaticano, il Papa non viaggerà fino al 2022. Annullate le visite per il Covid

Il Coronavirus ferma anche i viaggi del Papa. Francesco ha deciso di sospendere le sue visite fino a tutto il 2021, con la speranza che entro quella data si sia trovato un vaccino affidabile. L’ultimo viaggio in Italia - si legge su Repubblica - è stato a Bari, il 23 febbraio, mentre l’ultimo viaggio internazionale ha avuto luogo in Thailandia e Giappone dal 19 al 26 novembre 2019. Il 31 maggio scorso era previsto un viaggio a Malta, ma è stato annullato. E anche per i prossimi mesi, sicuramente per tutto il 2020 ma con ogni probabilità anche per il 2021, non è prevista alcuna uscita internazionale.

Il doppio appuntamento dedicato a famiglie e a giovani, a Roma nel 2021 e a Lisbona nel 2022, è stato rinviato al 2022 e al 2023, Covid permettendo. Se non si troverà in tempi brevi un vaccino, a novembre 2021 saranno due anni che Francesco non esce dai confini internazionali. Una pausa così lunga era accaduta soltanto fra il pontificato di Paolo VI e di Giovanni Paolo II. La preparazione di una visita papale richiede tempo, mesi di preparazione e, al momento, data la situazione sanitaria nel mondo tutt'altro che risolta, risulta difficile prevedere quando Bergoglio potrà riprendere a viaggiare. Fonti vaticane, interpellate dall'Adnkronos, spiegano che "tutto dipenderà dalla situazione internazionale". Intanto il Papa sta lavorando ad una nuova enciclica, che potrebbe uscire entro il prossimo 4 ottobre, festa di San Francesco.