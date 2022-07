Cilento, polemica sul resort della Curia. Pini abbattuti di fronte agli scavi

La polemica in Cilento per il resort della Curia

Polemiche in Cilento per un resort di proprietà della Curia. Come spiega il Messaggero, "di fronte agli scavi di Velia, l'antica Elea (nei pressi di Ascea marina) dove nacque, con Parmenide e Zenone, il pensiero occidentale, intorno al 500 Avanti Cristo", si sta costruendo un resort su un terreno della Curia vescovile di Vallo della Lucania.

Come spiega il Messaggero si tratta "di un resort di alto livello con 149 stanze, campi per sport vari e piscina, a pochissima distanza dalla spiaggia, che comporta altresì l'abbattimento di pini marini. Questa realizzazione, che configura la Curia con una veste imprenditoriale, in effetti trasforma e profondamente snatura un modesto edificio costruito moltissimi anni fa, pure dalla Curia, per dare ospitalità a studenti, gruppi di preghiera partecipanti a quelle che si chiamavano le colonie estive: insomma, segna un passaggio da una finalità solidaristica e cristiana a una che si proietta nel perseguimento del lucro".

L'iniziativa sta scatenando diverse polemiche, come riporta il quotidiano romano, anche perché la Curia e il vescovo non paiono intenzionati a commentare.