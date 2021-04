Ratzinger, rivelazione di padre Georg. "Provai a convincerlo a non dimettersi"

Vaticano: rivelazione di padre Georg, segretario personale del papa emerito Ratzinger

In Vaticano la rivelazione del segretario personale del papa emerito Joseph Ratzinger, mons. Georg Gänswein, "l'ombra di Benedetto XVI". Padre Georg cercò di dissuadere Benedetto XVI dalla sua decisione di dimettersi dal pontificato. La rivelazione è contenuta in un documentario di Goya Producciones che andrà in onda il 16 aprile. Il docu-film, intitolato "Benedetto XVI, il Papa emerito", è scritto e diretto da Andrés Garrigó, e uscirà in concomitanza con il 94esimo compleanno di Benedetto XVI.

La pellicola, intrisa di testimonianze, tra le quali appunto quella di padre Georg, svela che nell'ambiente di Benedetto XVI c'era chi ha cercato di dissuaderlo dalle dimissioni, come il segretario personale Ganswein. A lui "Benedetto rispose che aveva pregato e che non avrebbe rivisto la sua decisione di dimissioni dal soglio di Pietro".