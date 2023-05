Vaticano, sfonda con l'auto 2 posti di blocco. La polizia spara, uomo fermato

Vaticano, sventato attentato al Papa: la polizia spara e ferma l'uomo

Momenti di tensione ieri sera in Vaticano, un uomo sui 40 anni ha fatto irruzione con la sua auto sfondando a forte velocità due posti di blocco alla porta di Sant'Anna. A quel punto l'ispettore della Gendarmeria ha esploso un colpo di pistola verso le gomme anteriori per fermare la vettura, senza però riuscirci. L’auto ha poi raggiunto il Cortile di San Damaso e lì il guidatore è sceso: si trattava di un uomo in grave stato di alterazione psicofisica. L'uomo è stato poi portato nelle caserme della Gendarmeria vaticana ed è stato sottoposto a una visita medica da parte dei dottori della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano, che hanno riscontrato un grave stato di alterazione psicofisica. Ancora da chiarire i motivi dell'irruzione del mezzo all’interno del Vaticano.

Tutto è successo in pochi minuti, quando erano da poco passate le ore 20. L'auto si è avvicinata all’ingresso Sant’Anna con l’intenzione di entrare nonostante le indicazioni delle guardie svizzere all’interno. Dopo aver fatto marcia indietro, la vettura ha imboccato a forte velocità lo stesso ingresso forzando i due varchi di controllo. Nel frattempo, era stato diramato un allarme via radio e il portone della Zecca, che permette l'accesso alla parte posteriore della Basilica di San Pietro, ai giardini vaticani e a piazza Santa Marta, è stato chiuso.