Zelensky-Meloni l'abbraccio (video). "Sosterremo iniziative export grano"

Zelensky, grazie a Italia per importante assistenza militare

Il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato l'Italia per "l'importante assistenza militare, che dà all'Ucraina la capacità di resistere all’aggressione russa". Postando su Telegram una foto del suo incontro al Quirinale col presidente Sergio Mattarella, Zelensky ha scritto un post in italiano in cui ribadisce che "la chiave del successo sul campo di battaglia è la ricezione tempestiva dell’assistenza necessaria". "Sono grato per la posizione coerente sul sostegno all’Ucraina", ha scritto Zelensky, "L’Italia", ha concluso, "era ed è dalla parte giusta, dalla parte della verità in questa guerra. Ci stiamo muovendo nella direzione della vittoria. La vittoria significa la pace per il nostro Stato".

Ucraina: Meloni a Zelensky, pace solo se Russia ferma ostilità

Una pace giusta per l’Ucraina potrà esserci solo se la Russia cesserà le ostilità. E' quanto ribadirà, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio Meloni al presidente ucraino Zelensky nell'incontro a palazzo Chigi.

Ucraina: Meloni a Zelensky, sosterremo iniziative export grano

Il presidente del Consiglio Meloni e il presidente ucraino Zelensky nel corso dell’incontro a palazzo Chigi avranno - secondo quanto si apprende - uno scambio anche sulle gravi conseguenze sulla scena globale delle già critiche prospettive di sicurezza alimentare causate dalla guerra. L’Italia - ribadirà la premier - sostiene pienamente le iniziative internazionali volte a facilitare l’esportazione di grano e di prodotti agricoli, come il rinnovo dell’Accordo sul grano del Mar Nero che essenziale venga rispettato e rinnovato oltre il 18 maggio. L’incontro tra il presidente del Consiglio Meloni e il presidente ucraino Zelensky rappresenta - riferiscono fonti italiane - un segnale dall’elevato valore simbolico per l’importanza che Kiev assegna ai rapporti bilaterali rispetto alla guerra di aggressione russa. La visita di Zelensky a Roma è la prima tappa di un giro delle principali Capitali europee nei prossimi giorni.

Ucraina: abbraccio e stretta di mano tra Zelensky e Meloni

Abbraccio, sorrisi e una stretta di mano tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel cortile di palazzo Chigi. Tra poco inizierà il pranzo di lavoro tra i due. A seguire le dichiarazioni alla stampa.

Zelensky a Palazzo Chigi, l'abbraccio con Meloni e gli onori militari. Video

Terminato incontro con Mattarella. Zelensky lascia Quirinale

Terminato l'incontro con Sergio Mattarella, e le rispettive delegazioni, Volodymyr Zelensky ha lasciato il Quirinale per i colloqui a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni.

Mattarella a Zelensky: siamo pienamente al vostro fianco

“Siamo pienamente al vostro fianco”. Lo ha detto Sergio Mattarella aprendo il colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Quirinale. “Per l’Italia è un onore averla qui a Roma, sono lieto di vederla di nuovo dopo l’incontro di oltre tre anni addietro, anche se in questa condizione ben diversa che state affrontando. Benvenuto presidente", ha aggiunto.

Ucraina: stretta di mano Mattarella-Zelensky

Il presidente della Repubblica ha accolto il presidente ucraino nel cortile d’onore e dopo l’esecuzione degli inni e gli onori militari, i due capi di Stato sono saliti nel sala degli arazzi di Lille per la presentazione delle delegazioni. Subito dopo, davanti alle bandiere, Mattarella e Zelensky si sono stretti la mano per poi ritirarsi nello studio del presidente per il colloquio.

Lungo corteo auto,centro 'blindato'. Istantanee Zelensky a Roma

Con l'arrivo a Roma del Presidente ucraino sono diventate completamente 'off limits' le strade intorno al Palazzo del Quirinale - e agli altri Palazzi della politica - dove Volodymyr Zelensky ha iniziato la sua visita ufficiale con l'incontro il Presidente della Repubblica, Sergio Matterella. Il 'motorcade', il corteo di auto, del capo dello Stato ucraino e della sua delegazione è molto nutrito, come accade in circostanze del genere, ed è composto da una trentina di mezzi, alcuni blindati, compresi gli immancabili - quando le esigenze della sicurezza lo richiedono - fuoristrada degli uomini dei reparti speciali con armi di precisione, con tanto di tiratore sdraiato nel retro del mezzo. Sotto la pioggia battente, e gli occhi di una folla di turisti ignari, Zelensky ha attraversato il centro di Roma, sempre scortato da un elicottero della Polizia che monitorava la situazione. Dopo la visita al Colle, Zelensky è atteso a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In seguito dovrebbe recarsi in Vaticano per un incontro con Papa Francesco.

Ucraina: Salvini, avrei visto Zelensky ma non era previsto

"Spero che sia un incontro importante, sono ai massimi livelli: Santo Padre, presidente del Consiglio e presidente della Repubblica. Leggo ricostruzioni surreali in base al quale io non sarei andato, ma non è mai stato previsto". A dirlo è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a Milano, parlando della visita a Roma del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Il presidente del Consiglio incontra un presidente del Consiglio. Spero che oltre al doveroso sostegno dell'Ucraina, si trovi il tempo di pensare al dopo, al giorno del cessate del fuoco e al giorno della pace e alla fine della guerra. Spero che ai tavoli si parli anche di questo", ha aggiunto Salvini. Ai cronisti che gli hanno chiesto se avrebbe incontrato Zelensky, il vicepremier ha risposto: "Ci mancherebbe altro, sono stato alla conferenza per la ricostruzione dieci giorni fa". A chi gli chiedeva delle parole del leader di Azione Carlo Calenda, secondo cui Zelensky non avrebbe voluto incontrare Salvini, il viepremier replica: "Si sono sentiti al telefono? Penso che Zelensky abbia cose pù importanti da fare che sentire Calenda. Calenda poveretto è stato tradito da Renzi e soffre. Come tutti gli amori che finiscono male c'è qualcuno che soffre, gli sono vicino umanamente".