Ucraina, il Papa prepara la missione di pace: inviati speciali a Kiev e Mosca

Ucraina, il Papa prepara la missione di pace con due inviati speciali a Kiev e Mosca

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin, separatamente, hanno accettato colloqui con inviati speciali di Papa Francesco, per discutere e raggiungere una tregua. Sarebbe questa la "missione" di pace per l'Ucraina, annunciata dal pontefice sul volo di ritorno da Budapest, secondo quanto afferma il sito di informazione vaticana Il Sismografo.

"Le questioni preliminari sono molto complesse e per ora sembra che i progressi siano molto limitati", si legge sul sito, che precisa: gli inviati sarebbero per Kiev, il cardinale e arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, e per Mosca l'arcivescovo Claudio Gugerotti, prefetto del dicastero per le Chiese Orientali ed ex nunzio apostolico in Gran Bretagna, in Ucraina, in Bielorussia e nei Paesi del Caucaso Armenia, Georgia e Azerbaigian.