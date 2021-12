Vaticano, "un drone ha minacciato il Papa durante la sua visita in Slovacchia"

Vaticano, Papa "sotto attacco" di un drone. Intercettato dai radar

Papa Francesco sarebbe stato minacciato da un drone durante la visita in Slovacchia del settembre scorso. Il clamoroso retroscena lo svela il "Jerusalem Post", parlando di un serio pericolo per il Pontefice. La mattina del 15 settembre - si legge sul Corriere della Sera - c’erano sessantamila persone che assistevano alla messa di Francesco nella spianata del santuario mariano di Šaštin, a una settantina di chilometri da Bratislava. E c’era anche un drone non identificato che avrebbe potuto rappresentare «una minaccia» per il Papa, i 90 vescovi che concelebravano assieme a 500 sacerdoti, le autorità e i fedeli. Lo sostiene il quotidiano israeliano Jerusalem Post, che scrive di uno «stato di allerta» decretato dalla polizia locale e poi rientrato grazie ad un sistema di difesa israeliano che avrebbe costretto il drone a tornare indietro e atterrare nel punto di decollo.

Dal Vaticano - prosegue il Corriere - non arrivano commenti di sorta ma trapela che non risultano allarmi o motivi particolari di preoccupazione in quell’ultimo giorno di viaggio del Papa in Slovacchia. Del resto il quotidiano israeliano non parla della gendarmeria vaticana ma di un accordo tra la società israeliana «D-Fend» che produce il sistema di sicurezza, un «kit-tattico» chiamato «Enforce-Air», e il ministero degli Interni slovacco. Il «drone canaglia», racconta il Jerusalem Post, è stato individuato mentre si avvicinava durante la Messa. Ce n’erano diversi, in realtà, ma riconosciuti dal sistema come «amichevoli», semplici strumenti di ripresa. Quello però era diverso e in un primo tempo la polizia aveva pensato di schermare l’area.

