Venerdì scatta lo sciopero dell'ombrellone. I balneari protestano in piena estate

Sciopero dell'ombrellone: tremano i tanti turisti che affollano le spiagge italiane

Allarme rosso per i tanti turisti che affollano le spiagge italiane, i balneari hanno deciso di incrociare le braccia e venerdì scatterà lo sciopero dell'ombrellone. Si tratta di una vera e propria levata di scudi contro la nebbia che avvolge il futuro degli imprenditori del settore, legato alle norme imposte dall'Ue sulle concessioni. Gli ombrelloni chiusi sono anche un segnale al governo: "Ci aveva dato rassicurazioni, - tuonano i balneari - invece ci lascia nell’incertezza". La protesta si sta diffondendo rapidamente e rischia di creare il caos alla viglia di ferragosto nel pieno delle ferie estive. Gli imprenditori balneari - riporta La Stampa - hanno deciso di tenere gli ombrelloni chiusi per due ore venerdì 9.

La protesta degli operatori (salvo revoca dell'ultimo minuto) piomba anche nella Liguria dei 1.250 stabilimenti, nella regione dove l’attività di 15 mila persone ruota intorno ai lettini, alle sdraio, agli ombrelloni e altre 50 mila lavorano nell’indotto. Dove il 70 per cento dei lidi è privato. Mirko Vaggi, il titolare dei bagni Cerutti di Spotorno: "Roma manca all’appello. La categoria - dice Vaggi a La Stampa - si aspetta chiarezza, visto che il governo aveva dato delle rassicurazioni che invece continuano a non arrivare". I balneari arrivano alla protesta degli ombrelloni (che si potrebbe ripetere altre due volte nel mese) in ordine sparso. Dilaniati dal dubbio di far più danno ai clienti che all’esecutivo, da cui continua ad aspettare risposte che non arrivano.

Ma ci sono anche imprenditori balneari che vanno controcorrente. "Le gare – spiega Della Valle titolare del Baba Beach di Alassio a La Stampa – aprono nuove possibilità, io sto partecipando ad alcune e dico anche che sarà giusto corrispondere affitti equi. Prima non era possibile: adesso se sei un buon imprenditore hai la possibilità di prendere altre spiagge, se non lo sei rimani arroccato a provare a difendere il tuo monopolio. Nessuna protesta, assolutamente no, io sono super favorevole alla Bolkestein".