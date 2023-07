Veneto martoriato dalle tempeste: decine di feriti e circolazione in tilt

Maltempo, tempeste sul Veneto: decine di feriti e danni.

Decine di feriti dalla furia del maltempo in Veneto, dove la notte scorta in diverse località si sono abbattuti grandinate e temporali. Il primo bilancio fornito dal presidente della Regione, Luca Zaia, parla di un sedicenne colpito da un ramo a Zanella (Verona) e ora in codice rosso, mentre sempre nel Veronese altre 7 persone sono in codice giallo, e 27 in codice verde soccorsi, tutti soccorsi dal Suem. Altri feriti, però, si sono recati autonomamente nei pronto soccorso. La grandine, riferisce ancora Zaia, ha distrutto tetti, automobili, impianti industriali e artigiani e in campagna ha azzerato coltivazioni, soprattutto vigneti, frutteti e serre. Le linee ferroviarie sono interrotte lungo la tratta fra Brescia e Padova: "La mole di persone da trasportare è elevatissima, secondo le ferrovie non sarà possibile compensare con servizi bus per tutti i passeggeri", dice il governatore.