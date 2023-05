Rapina due turisti, poi mostra il pene: denunciato solo per atti osceni

Borseggiatore "scoperto" reagisce male: si abbassa i pantaloni e...

Ha dell'incredibile quanto avvenuto tra la stazione ferroviaria di Santa Lucia e il ponte di Calatrava, dove un borseggiatore di origine romena, sorpreso dalle stesse vittime – due turisti giapponesi – ha pensato bene di peggiorare la propria situazione. L'uomo, benvestito con un blazer blu, maglia bianca e cappello dal baseball beige, dopo aver avvicinato un gruppo di persone tentando di borseggiarle, ha infatti reagito abbassandosi i pantaloni. E mostrando a tutti i presenti il proprio pene, in segno di sfida a chi aveva "osato" protestare contro la tentata rapina. La scena è stata filmata e poco dopo è finita sui social: "Non siete nessuno! Cosa volete? Tanto non mi fanno niente!", si sente esclamare nel video. Il borseggiatore, già noto alle forze dell'ordine, è stato in effetti denunciato per gli atti osceni ma non per i furti, in base alla recente riforma Cartabia.