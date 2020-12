Venezia invasa dall'acqua alta. Le previsioni meteo 'ingannano' il Mose

Piazza San Marco e il nartece della Basilica (lo spazio posto fra le navate e la facciata principale della chiesa), sono stati completamente allagati. Il picco di marea previsto per oggi alle 16.40 ha raggiunto il 137 centimetri a Punta della Salute. L'acqua ha completamente invaso la citta' visto che il Mose non e' stato attivato alle luce delle previsioni che inizialmente davano un picco di 125cm.

Venezia, il sindaco Brugnaro: previsione marea era bassa, rivedere la regia

"Avevamo una previsione di marea a 120 di massima, poi in mare il vento e' cresciuto molto, e' montato dalla Croazia un vento non previsto e l'apporto anche delle piene del Tagliamento e del Piave ha fatto si' che la marea aumentasse paradossalmente proprio lungo la costa. Per attivare il Mose serve una previsione piu' ampia, ora bisognera' rivedere anche le regole della cabina di regia". A dirlo e' stato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro poco prima di iniziare il suo sopralluogo in citta' per vedere gli effetti dell'acqua alta. "Dobbiamo essere piu' rapidi per contrastare ed essere piu' reattivi anche rispetto alle previsioni - ha proseguito - speriamo ora che si riesca a scaricare la marea e alzare le paratoie del Mose alla minima di marea, verso la mezzanotte, mezzanotte e mezza. Va ricordato che e' sempre una struttura ancora in prova e non possiamo dare nulla per scontato".