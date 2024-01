Venezia, via libera alla tassa d' ingresso per i turisti. Ecco come funziona

Venezia, arriva l'ok al contributo d'accesso per l'ingresso in città. Ecco chi dovrà pagare

La data del 16 gennaio per Venezia sarà ricordata come uno spartiacque. Lo riporta Gambero Rosso.

È stato infatti ufficialmente attivato il portale "contributo di accesso" a Venezia con il quale si istituisce ufficialmente una tassa per l’ingresso in città in alcuni precisi giorni dell’anno, per limitare i flussi del turismo mordi e fuggi.

Il contributo di accesso corrisponde ad una quota di 5 euro introdotta dal comune di Venezia, che dovrà essere versata dai visitatori occasionali, in alcune specifiche giornate del 2024, per poter accedere alla città antica di Venezia.

Sono 29 i giorni considerati critici per l’enorme flusso turistico. A partire dalla festa della Liberazione, il calendario stilato dall’amministrazione è il seguente: 25-30 aprile, 1-5 maggio, 11-12 maggio, 18-19 maggio, 25-26 maggio, 8-9 giugno, 15-16 giugno, 22-23 giugno, 29-30 giugno, 6-7 luglio, 13-14 luglio.

Il turista che visita la città di Venezia in questi giorni, dalle ore 8.30 alle ore 16, ma non alloggia in città, deve pagare la quota di 5 euro per la giornata indicata.

Il contributo non si applica ai minori di 14 anni che possono entrare gratuitamente con la presentazione di un documento. È escluso anche il visitatore che arriva dopo le 16, magari per passare la serata in città. Per pagare è sufficiente andare sul portale e selezionare la data scelta con tutti i riferimenti richiesti.

Gli esenti dal contributo

I residenti nella città metropolitana di Venezia e, in generale, in Veneto sono esenti. Non solo, anchi chi a Venezia lavora o studia, chi è ospite in strutture ricettive del comune, chi arriva per una manifestazione sportiva o per una gita scolastica, chi va in visita a parenti o a conoscenti, e chi appartiene alle Forze dell’Ordine.