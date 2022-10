Verona, autista dello scuolabus con 9 bambini ubriaco va fuori strada

Minerbe, l'autista dello scuolabus con 9 bambini finisce fuori strada, guidava ubriaco

L'autista dello scuolabus di Minerbe, in provincia di Verona, guidava ubriaco mentre trasportava i nove bambini delle elementari, quando si è ribaltato in un canale in secca di irrigazione dei campi venerdì 14 ottobre. L'uomo è stato sottoposto ad analisi per accertare il suo tasso alcolemico ed è risultato di ben 1,5 grammi per litro di sangue, il limite per legge è di 0 se guidi un mezzo che trasporta persone. Il 57enne è stato denunciato alla Procura di Verona, per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente.

La dinamica dell'incidente dello scuolabus

Nello scuolabus uscito di strada, in via Carampelle, a Minerbe, rimanendo incastrato in uno dei canali di scolo che corrono paralleli alla strada, sono rimasti feriti l'autista e due bambine, una di loro in maniera più grave è stata portata in elicottero a Borgo Trento. Mentre gli altri bambini sono stati trasportati in un altro ospedale e sottoposti a visite cautelari.