Veronica Lario, l'attività immobiliare non va: costretta a coprire il rosso

Veronica Lario, la sua attività immobiliare in rosso. Preoccupano le situazioni di Ippocampo Srl, Il Poggio Srl e Big Bang Srl

Non sta avendo grande fortuna l'attività di immobiliarista di Veronica Lario. L'ex moglie di Silvio Berlusconi deve infatti sborsare di tasca propria belle cifre per coprire le perdite delle sue quattro società. Lario ha da poco completato la scalata a Ippocampo Srl, che si occupa di gestione delle palestre, con quote a lei intestate e non a Equitago. Quando deteva il 61% dell'azienda tramite la holding di investimento ha dovuto sostenere diverse spese. Ippocampo ha chiuso il bilancio 2021 in rosso di 172,968 euro mentre la situazione patrimoniale registra una perdita di 60mila euro.

"Le risultanze economiche - si legge su Messaggero.it - sono principalmente legate alla fase di start-up della società cui si sono aggiunte le difficoltà legate all’emergenza sanitaria che hanno condizionato le iscrizione alla palestra".

Ippocampo ha debiti per 406mila euro (di cui un finanziamento di 170mila euro da Bpm) più 200mila euro per dotarsi delle attrezature oltre all'IVA, il cui pagamento è dilazionato in 4 anni dalla cessione degli attrezzi. "Pur potendo beneficiare delle disposizioni emanate dal governo per le conseguenze della crisi sanitaria - si legge ancora nelle carte in mano al Messaggero - si ritiene opportuno coprire le perdite destinando ad apposito riserva coperture perdite maturate". Equitago a fronte di 119.850 euro ha sopportato un onere di 118.214 euro.