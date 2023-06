Berlusconi, da Carla Dall'Oglio a Fascina: amori ufficiali e non del Cavaliere

Berlusconi, tutte le donne del Cavaliere: dalla prima moglie Carla Elvira Dall'Oglio, passando per Mara Carfagna, Nicole Minetti, Ruby, Pascale fino a Marta Fascina

Silvio Berlusconi non ha mai nascosto il suo amore per le donne. Anzi, l'ex Cavaliere recentemente scomparso è stato spesso attaccato sotto questo aspetto che gli ha causato non pochi problemi anche a livello giudiziario. Berlusconi nelle donne cercava non solo la bellezza ma spesso anche professionalità come nel caso di Mara Carfagna o Lucia Ronzulli.

Gli amori di Berlusconi che più si ricordano sono però quelli che hanno creato scandalo, anche se in alcuni casi completamente inventati dalla stampa. In tal senso la prima ad accendere i ricordi è la famosa Ruby, conosciuta come "la nipote di Mubarak" e che lo chiamava con il nomignolo "Papi", ma ce ne sono state tante altre. Evelina Manna, ad esempio, diceva che "amava addormentarsi abbracciato 'a seggiolina' (o meglio a cucchiaio)" e che aveva "l’alito fresco al gusto di Iodosan".