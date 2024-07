Vetri di Murano all'asta, record di 500mila euro di fatturato

All'asta Murano! 250 vetri da collezione sono stati raccolti 500mila euro con un ricavo superiore del 222% rispetto alle stime

Martedì scorso presso la sede di Cambi Casa d'Aste si è tenuta l'asta in diretta Murano! 250 vetri da collezione che ha registrato un venduto del 95% dei ricavi, pari a oltre 500mila euro (+222% rispetto alle stime). L'asta curata da Marco Arosio, direttore del dipartimento di arti decorative del XX secolo della maison, riguardava 250 oggetti delle più importanti vetrerie della laguna di Venezia.

Tra i lotti all'asta, come racconta pambianconews.com, uno dei più importanti è stato un grande vaso a sezione ovale in vetro sommerso viola e rubino realizzato nel 1960 da Flavio Poli per Seguso Vetri d’Arte. Il pezzo è stato venduto a 13.850 euro, a fronte di una stima iniziale di 600/800 euro. La scultura del 2002 di Toni Zuccheri che raffigura un'upupa in bronzo patinato con decoro di piume in vetro lavorato a caldo rosso corallo, nero e cristallo è stata aggiudicata a 15.100 euro.

In catalogo erano presenti molti pezzi di Barovier&Toso come un vaso “a gran murrina” a sezione quadrata in vetro soffiato, con decoro a grandi murrine che è stato venduto alla cifra record di 23.850 euro (stima iniziale: 6.000/8.000 euro).