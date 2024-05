Da Louis Vuitton a Hermès, borse da collezione in asta da Christie's

Al via la “Handbags Online: The New York Edit”, asta di borse di lusso in cartello da Christie’s. La vendita sarà aperta alle offerte da oggi, giovedì 30 maggio, e si concluderà giovedì 13 giugno e presenterà pezzi da collezione dei più importanti marchi come Hermès, Chanel e Louis Vuitton. Tutte le offerte saranno esposte da Christie’s New York dal 6 all’11 giugno.

L’asta comprende anche una selezione di borse con edizioni in collaborazione con artisti e stili giocosi da passerella: da Yayoi Kusama, Alex Katz e Jeff Koons per Louis Vuitton a cartoni per uova e palloni da calcio di Chanel; nonché una serie di rari capi d’abbigliamento vintage Haute Couture e prêt-à-porter, oltre a gioielli di Chanel, adatti a ogni stile e budget, molti dei quali offerti senza riserve.

Come riporta Crisalidepress, Tra i pezzi forti selezionati figurano un raro prototipo di Haute Couture Runway in pelle marrone e lana marina, un set di giacca e pantaloni (stima 1.000-2.000 dollari), un set di gonne Chanel Haute Couture Navy del 1992 con finiture in catena d’oro (stima 1.000-2.000 dollari) e una rara cintura Runway in pelle d’agnello con medaglione a 15 catene e finiture in oro (stima 3.000-4.000 dollari).