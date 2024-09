Viareggio, 47enne muore schiacciato da un'auto pirata contro un negozio: l'ipotesi è di omicidio volontario

A Viareggio un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato sbattuto da un'auto pirata contro la vetrina di un negozio. Si indaga per omicidio volontario

A Viareggio un uomo di 47 anni nella tarda serata di ieri è stato investito da un'auto che lo ha travolto schiacciandolo contro la vetrina di un negozio sistemi elettronici navali che poi si è infranta. La vettura non si è fermata a prestare soccorso e anzi avrebbe continuato la sua corsa senza frenare. La polizia sta effettuando le dovute indagini e non si esclude l'ipotesi di un gesto volontario da parte dell'automobilista.

L'incidente è avvenuto via Coppino e la vittima è rimasta sofferente sul marciapiede per diversi minuti prima che una coppia a passeggio si accorgesse di lui intorno alla mezzanotte e chiamasse aiuto. Ogni tentativo per salvare l'uomo da parte del personale del 118 è stato però vano. Il 47enne è morto poco dopo l'ingresso al pronto soccorso dell'ospedale Versilia.