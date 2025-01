Nuovo blitz ambientalista: gli attivisti di Just Stop Oil imbrattano la tomba di Darwin. VIDEO

Attivisti imbrattano la tomba di Darwin: il nuovo blitz a Londra

Gli attivisti di Just Stop Oil hanno imbrattato la tomba del celebre biologo e naturalista britannico Charles Darwin nell’Abbazia di Westminster, a Londra, con la scritta con spray arancione “1,5 è morto”, come protesta contro il surriscaldamento globale. “Milioni di persone sono sfollate, la California è in fiamme e tre quarti della fauna selvatica sono scomparsi dagli anni ’70”, ha denunciato un’attivista in ginocchio sulla tomba di Darwin imbrattata.