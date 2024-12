Saluto romano al gol di Mussolini della Juve Stabia | video

Ecco il video del saluto romano, dell'esultanza dei tifosi della Juve Stabia al gol di Romano Mussolini, pronipote del Duce. Un gesto che ha scatenato polemiche per la sua valenza politica. Il 22 enne terzino di proprietà della LAzio ma in prestito alla Juve Stabia ha segnato ieri al 21' del primo tempo il suo primo gol da professionista nella delicata sfida con il Cesena e molti tifosi hano esultato scandendo il suo nome come si fa abitualmente per ogni giocatore ma in più sollevando il braccio teso, nel tipico saluto fascista.