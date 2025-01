Segre: "Pensai di sparare al kapò, ma capii d'essere diventata donna di pace". VIDEO

“Il giorno in cui fuggirono i nazisti da Auschwitz, vidi uno dei capi nazisti liberarsi della divisa e della pisola, ed ebbi l'impulso a raccoglierla per sparargli. Quell'attimo io capii l'enorme differenza che c'era con lui, mai io per alcuna ragione avrei potuto uccidere nessuno. Diventai una donna di pace". Lo ha detto Liliana Segre, partecipando alla cerimonia per il giorno della memoria al Quirinale.