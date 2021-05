Video social con carabiniere che prende a calci un uomo. Indagine

Napoli, un carabiniere aggredisce un ragazzo dopo averlo fermato con la pattuglia. Il video, diffuso in rete, lo ritrae con le mani in alto prima di essere preso a calci. Al via gli accertamenti del Comando provinciale.

Un uomo con le mani alzate e una pattuglia di carabinieri che accosta. Questa è la prima scena nel video di 20 secondi, ormai virale in rete, in cui uno dei militari esce dall'abitacolo e, nonostante l’uomo sia con le mani alzate e dica 'Non ho niente, non ho niente', tira contro di lui tre calci. Uno al fianco, uno alle gambe e un altro allo stomaco, fino a quando l’uomo non va via. Poi il carabiniere risale in auto.

La scena è stata ripresa dal balcone di una casa ieri sera a Terzigno, comune alle falde del Vesuvio, nel Napoletano. Rimane ignoto il motivo per il quale il giovane sia stato fermato e aggredito. Intanto il video sul web, diffuso dalla pagina ‘Welcome to Favelas’, ha suscitato l'indignazione e la rabbia degli utenti.

L'Arma in una nota ha fatto sapere che "il comando provinciale carabinieri di Napoli ha immediatamente avviato autonomi accertamenti finalizzati a perseguire, con il massimo rigore e convinta inflessibilità, comportamenti inconciliabili con i valori fondanti dell’Arma, valori - continua la nota - di umanità e vicinanza, a cui si ispira quotidianamente l’agire dei tanti carabinieri che, con sacrificio e dedizione, operano per garantire i diritti e la sicurezza dei cittadini, spesso mettendo a rischio anche la propria vita”.