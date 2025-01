Uccise il padre per difendere la madre, esulta Alex: "Voglio tornare alla normalità". VIDEO

La corte ha assolto Alex Cotoia nel secondo appello per l'omicidio del padre violento, riconoscendo la legittima difesa a favore della madre. Dopo la sentenza, Alex ha dichiarato: "Non vedo l'ora di riabbracciare la mia cagnolina Zoe e tornare a una vita normale". Il giudizio ha evidenziato la pericolosità del padre e l'impossibilità di proteggere la madre senza intervenire. La sentenza rappresenta un importante riconoscimento per le vittime di violenza domestica e apre il dibattito sulla necessità di maggiori supporti legali e sociali. La famiglia Cotoia può ora iniziare a ricostruire la propria vita in pace, mentre la comunità torinese celebra questa decisione storica.