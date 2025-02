Ultima Generazione, sacchi di cibo sulla scalinata di piazza del Parlamento. VIDEO

Ultima Generazione, sacchi di cibo sulla scalinata di piazza del Parlamento

Nuovo blitz degli attivisti di Ultima Generazione che, per lanciare la nuova campagna sullo spreco alimentare da parte della grande distribuzione, hanno depositato sacchi di cibo scartato sulla scalinata monumentale di piazza del Parlamento a Roma.

In 7 hanno sparso il contenuto di sacchetti pieni di cibo scartato dalla GDO (Grande Distribuzione Industriale), poi si sedute e messe dei sacchetti con i brand della GDO, per simulare il soffocamento di un “sistema che strangola i produttori,” Dopo 5 minuti sono intervenuti i Carabinieri che li hanno identificati.

La condanna del presidente della Camera Fontana

"Esprimo ferma condanna per l’atto vandalico compiuto questa mattina di fronte al Parlamento. Il confronto e l’espressione delle proprie idee non possono mai tradursi in gesti che minano il decoro e il rispetto delle istituzioni. Un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento".