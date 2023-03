Vincenzo Spera travolto da scooter, morto il manager musicale

Investito da uno scooter a Genova: morto il manager musicale Vincenzo Spera

È morto al punto di rianimo del Pronto Soccorso del San Martino di Genova il noto promoter musicale Vincenzo Spera. Era stato trasportato in codice rosso dopo essere stato investito da uno scooter. Vani i tentativi di rianimazione dell’equipe di anestesiti diretta dal dottor Giordano Casalini, che ha constatato il decesso pochi istanti dopo l’una. Spera era stato investito alle 21 in corso Magenta, all'incrocio con via Bertani a Castelletto.

Chi era Vincenzo Spera, il manager musicale morto a Genova travolto da uno scooter

Vincenzo Spera era un uomo molto noto nell'ambito dell'organizzazione di eventi musicali live. Con la sua Duemila Grandi Eventi, che opera a Genova dal 1974, ha svolto incarichi importanti in tutta Italia e anche all'estero (Cina, Sud-Est asiatico, Spagna, Kazakistan). Inoltre era presidente di Assomusica dal 2011, e ha ricoperto gli incarichi di componente della Consulta dello Spettacolo del ministero della Cultura e del consiglio di presidenza dell'Agis. Spera era stato anche insignito dei titoli di Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel giugno 2011, di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel dicembre 2005 e di Ambasciatore di Genova nel Mondo dal Comune di Genova nell'ottobre 2018.

Musica: Bucci, 'Spera ha amato e valorizzato Genova, era ambasciatore nel mondo'

"Una tragica notizia ha spezzato il sonno nella notte appena trascorsa: la morte di Vincenzo Spera. Uomo di spettacolo, musica, arte. Un manager vero che ha saputo imporsi nel suo mondo valorizzando la città nella quale ha trascorso gran parte della sua vita e che ha amato e sostenuto in tanti modi nei sui diversi incarichi di prestigio, anche internazionale. Non a caso era stato nominato Ambasciatore di Genova nel mondo". Lo dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci esprimendo, a nome della giunta comunale, cordoglio per la morte di Vincenzo Spera e vicinanza alla famiglia. "Se Genova negli anni ha ospitato concerti di grandi artisti lo si deve soprattutto alla sua tenacia, capacità e dedizione. Ha sempre collaborato con la città, pronto a dare una mano quando era utile alla causa e sempre in grado di fornire importanti consigli che, inevitabilmente, ci mancheranno", ha aggiunto Bucci.