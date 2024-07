Vittima di violenza e di revenge porn a soli 16 anni: denunciati due ragazzi

Macerata, due ragazzi sono stati denunciati per violenza sessuale e revenge porn ai danni di una 16enne

Due giovani stranieri, rispettivamente di 26 e di 20 anni, sono stati denunciati per due reati: uno di loro dovrà rispondere di violenza sessuale nei confronti di una 16enne, mentre l’altro di revenge porn. La vicenda risale al 30 giugno scorso, quando la minorenne e una sua amica hanno conosciuto i due giovani all’interno di un locale di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, comune in cui vivono. Una volta uscite, hanno seguito i giovani in un appartamento: qui, secondo il racconto della sedicenne, uno dei due l’avrebbe violentata mentre l’altro registrava la scena. La minorenne si è recata in ospedale e la sua denuncia ha fatto scattare le indagini che sono condotte della sezione anticrimine del commissariato di Civitanova e dalla squadra mobile di Macerata, con il coordinamento della pm Rosanna Buccin.