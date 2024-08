Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, misure cautelari per altri 29 agenti

Violenze al carcere di Santa Maria Capua Vetere: la Procura chiede nuove misure cautelare per 29 agenti. Dopo il rigetto della gip, i pm fanno ricorso al Riesame di Napoli

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto altre 29 misure cautelari per alcuni agenti di polizia penitenziaria del carcere della città campana. Lo stesso istituto che nell'aprile 2020, in pieno lockdown per il Covid-19, è stato sulla bocca di tutti dopo che sono emersi episodi di violenza commessi dai poliziotti penitenziari ai danni dei detenuti. Oggi, venerdì 2 agosto, la seconda trance dell'inchiesta entra nel vivo con le nuove richieste della Procura. Secondo i pm ci sarebbero, infatti, altri 29 agenti da sottoporre a misura di custodia cautelare. Come spiega Ansa, sarebbero coinvolti nella vicenda 15 poliziotti in servizio a Secondigliano, 13 al carcere di Santa Maria Capua Vetere e uno ad Avellino. Le misure cautelari richieste dagli inquirenti, sia di detenzione agli arresti domiciliari sia di divieto di dimora, sono state, però, però rigettate dalla gip Alessia Stadio. Decisione contro la quale gli inquirenti hanno fatto ricorso al Tribunale del Riesame di Napoli.