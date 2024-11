Virginia Raggi denuncia lo stalker 82enne, voleva essere suo padre. L'ex sindaca seguita ovunque dal pensionato

Virginia Raggi denuncia lo stalker: l'82enne voleva essere suo padre. Poi la lettera di scuse e il perdono

Virginia Raggi ha denunciato uno stalker, si tratta di un pensionato di 82 anni che perseguitava l'ex sindaca di Roma. "Virginia, fammi essere tuo padre", con frasi di questo tipo l'uomo inseguiva l'esponente del M5s ovunque, anche in Consiglio comunale. La questione è durata per mesi e alla fine Raggi ha deciso di denunciare il pensionato. Un'ombra invadente - riporta Il Corriere della Sera - con cui l’ex inquilina del Campidoglio è stata costretta convivere, sopportando anche di essere seguita sotto casa. Quella frase in particolare "voglio essere tuo padre", ha particolarmente turbato la Raggi e a quel punto ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri il pensionato, da febbraio a maggio di quest’anno, ha dovuto portare il braccialetto elettronico come misura di sicurezza decisa dal gip.

L'82enne, dopo la denuncia, - prosegue Il Corriere - ha avviato un percorso rieducativo terminato con successo. Tanto che Raggi ha ritirato la querela, convinta in particolare dalla lettera di scuse dell’anziano signore. "Mi vergogno di quello che ho fatto, mi perdoni", ha scritto l'uomo toccando le corde giuste dell’ex prima cittadina. Raggi già in passato era stata obbligata ad affrontare le problematiche causate da un molestatore: era la primavera del 2017 quando un uomo aveva cercato di conoscere il suo cellulare. Ora, avendo verificato la buona volontà dell'82enne di sparire dalla sua vita, Raggi lo ha perdonato.