Virus misterioso dal Congo, l'Oms: "L'80% dei campioni è positivo alla malaria"

Il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che, dei 12 campioni iniziali raccolti, 10 sono risultati positivi alla malaria, sebbene non si escluda che possano essere coinvolte anche altre malattie. La malattia non ancora identificata, emersa di recente nella Repubblica Democratica del Congo, ha causato 416 casi e 31 decessi da inizio ottobre. Ghebreyesus ha sottolineato che nell'area sono presenti alti livelli di malnutrizione e una bassa copertura vaccinale. La maggior parte dei casi e decessi riguarda bambini di età inferiore ai 14 anni, nella zona di Panzi, nella provincia occidentale di Kwango.

L'OMS e le autorità locali hanno inviato team di esperti per indagare sulla situazione. Tuttavia, l'accesso alla regione è stato complicato dalle difficoltà di telecomunicazioni e dalla stagione delle piogge. La squadra nazionale di risposta ha impiegato diversi giorni per raggiungere Panzi. Ghebreyesus ha anche evidenziato che l'area soffre di alti livelli di malnutrizione e bassa copertura vaccinale, che rendono i bambini particolarmente vulnerabili a malattie come malaria, polmonite, morbillo e altre. L'OMS continuerà a raccogliere ulteriori campioni per identificare con precisione le cause della malattia.