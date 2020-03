Virus, cresce la preoccupazione: desiderio di misure più drastiche. SONDAGGIO

Virus, la crisi impatta sulla routine di tutti gli italiani

Rispetto alla scorsa settimana, i nuovi provvedimenti del Governo che prevedono la chiusura delle scuole su tutto il territorio nazionale e la limitazione delle attività sportive e aggregative, generano un impatto diretto su tutta la popolazione, facendo crescere la preoccupazione e riducendo la propensione alla prossimità. Swg ha sondato gli italiani nel momento più drammatico della Repubblica.

ECCO IL SONDAGGIO INTEGRALE

FASE 1: 31/12/19-23/01/20

Il contagio in Cina

FASE 2: 24/01/20-20/02/20

Il virus esce dai confini cinesi

FASE 3: 21/02/20-26/02/20

La grande paura

FASE 4: 27/02/20-03/03/2020

I timori per la tenuta del sistema economico e sanitario

FASE 5: Dal 04/03/2020

Il ritiro dalla socialità

Nella quinta fase il Governo sceglie di chiudere le scuole, allargare le zone rosse e dare indicazioni ancora più restrittive rispetto alle attività sociali. L’effetto diretto più immediato di questi provvedimenti è la crescita generalizzata della preoccupazione. L'Osservatorio politico Swg ha rilevato che, la chiusura delle scuole è percepita innanzitutto come un chiaro segnale della gravità del problema. Cambia il tono emotivo del Paese: non è però la paura il sentimento dominante, quanto un mix di attesa e rassegnazione. Gli italiani trattengono il fiato, rimanendo incollati alla tv e a internet per seguire l’evoluzione degli eventi. Chiedono al Governo fermezza e determinazione nelle scelte, e sembrano, nella maggior parte dei casi, ben disposti ad accettare nuove e più forti limitazioni per un periodo di tempo circoscritto. Il mood della massima precauzione sembra essere ampiamente condiviso.

COME CAMBIA L’OPINIONE PUBBLICA