Visibilia, il socio di minoranza Giuseppe Zeno: "Soddisfazione quando rivedrò i miei soldi"

"Ci aspettavamo certamente il rinvio a giudizio, non solo per Santanchè ma anche per tutti i professionisti che sono stati attorno a lei in questo periodo nel quale le società sono state amministrate nel mondo in cui i pm hanno rilevato. Questa non è una soddisfazione: la soddisfazione l'avrò quando riceverò indietro i miei soldi, ma ne sono ormai matematicamente certo come lo ero quando ho presentato l'esposto. Noi abbiamo perso intorno ai 350/400mila euro. Poi ci sono le spese legali e per tutta una serie di attività". Così Giuseppe Zeno, piccolo azionista di Visibilia e parte civile nel procedimento che vede Daniela Santanchè imputata per falso in bilancio nei conti della società, commenta il rinvio a giudizio disposto dal gup di Milano per la ministra del governo Meloni e per altre 16 persone.



Fu proprio Zeno a denunciare le presunte irregolarità nei bilanci del gruppo Visibilia, facendo scattare le indagini culminate con il rinvio a giudizio della senatrice di FdI: "Nasce tutto da un esposto che avevamo fatto qualche anno fa. I primi esposti sono stati fatti a Bakitalia, Consob e poi anche al collegio sindacale, successivamente alla procura e poi, nel giugno 2022, l'esposto qui a Milano".



Un'iniziativa giudiziaria avviata perchè "ci siamo resi conto che non ci volevano dare le informazioni che avevamo il diritto di avere, come è normale chiedere quando hai una società quotata in Borsa. Ci si quota in Borsa per aver soldi da terzi, e a quei terzi tu devi dare le informazioni che vengono richieste. E' previsto dalla legge, altrimenti non ti quoti in Borsa e non raccogli soldi da terzi - ha sottolineato -. E' chiaro che se non avessimo avuto la certezza che determinate operazioni di bilancio non fossero corrette, non ci saremmo esposti".



