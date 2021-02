Von der Leyen: su vaccini zero garanzie da mediatori, è rischioso

Milano, 17 feb. (askanews) - "Le offerte da parte dei mediatori danno zero garanzie che il vaccino sia presente nella fiale, è estremamente rischioso prendere un prodotto non chiaramente identificato: non avere idea del trasporto, se la catena del freddo è stata rispettata. Se si compra dal mercato nero si prendono dei rischi se succede qualcosa". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen invita alla prudenza riguardo agli acqusiti dei vaccini al di fuori degli accordi dell'Unione europea, rispondendo a una domanda che poneva proprio il caso delle Regioni italiane, come il Veneto, che hanno comunicato di aver ricevuto offerte da parte di mediatori.