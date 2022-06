Cerca la mamma biologica su Tik Tok: "Avevi 15 anni quando sono nata..." Video

"Vorrei dirti grazie": Maria Elena Lombardo cerca su TikTok la madre biologica

Maria Elena Lombardo ha mandato un messaggio tu Tik Tok alla sua mamma che la partorì a 15 anni e che non ha mai conosciuto. "Oggi voglio fare questo video per ringraziare la persona che mi ha messo al mondo. Era il 12 dicembre del 1997 quando nasco a Imperia. A gennaio finalmente vengo adottata da una famiglia meravigliosa: la mia mamma e mio papà mi hanno dato tutto l’amore, che un bimbo può desiderare nella vita e non li ringrazierò mai abbastanza", dice la 24enne nel video divenuto virale (postato anche da Giorgia Meloni nel suo profilo social: vedi sotto).

Maria Elena Lombardo vuol provare ad entrare in contatto con «la bambina di 15 anni» che l’ha messa al mondo. «La vorrei conoscere per parlarle, ma niente di più non ho intenzione di intraprendere un rapporto: se non se la sente, la capisco. Io ho la mia famiglia, la mia mamma e il mio papà, non mi manca niente. Conoscerla sarebbe solo quel pezzo in più del puzzle mancante».

GUARDA IL VIDEO

Leggi anche: