Weah, biografo: "Moglie una furia a letto". Scoppia il caso: ipotesi complotto politico

Weah, la moglie "una furia a letto": bufera in Liberia per le frasi nella biografia dell'ex attaccante del Milan

"Una furia a letto" è il virgolettato sulla moglie di George Weah, Clar Marie Duncan (donna d’affari, filantropa e avvocatessa) - con cui l'ex fuoriclasse del Milan è sposato dal 1993 - e first Lady della Liberia (dove Re Leone è il presidente), nella biografia “George Weah: The Dream, The Legend, The Rise to Power” di Emmanuel Clarke (professore universitario) e Isaac Vah Tukpah jr che raccoglie una serie di interviste a 180 testimonianza della sua vita. Per gli autori sarebbe stato lo stesso ex milanista a spettegolare sulla moglie.

Weah e le frasi sulla moglie: ipotesi complotto politico in Liberia

In Liberia è esploso un caso dopo l'uscita del libro su George Weah, che ha scatenato l'ira delle femministe. Bufera anche su Tukpah, che una volta terminato il libro è diventato assistente di Alexander B. Cummings, leader del partito di opposizione Alternative National Congress. Ecco perchè alcuni pensano all’ipotesi del complotto politico. Anche perché non va dimenticato che nel Paese sono in programma le presidenziali fra poco più di un anno (nel 2023). Intanto proprio Cummings ha attaccato Tukpah: “Aver rivelato quella conversazione privata alimenta comportamenti riprovevoli da parte degli uomini che mancano di rispetto alle donne”.

Martedì notte Tukpah stava lasciando la Liberia ma è stato fermato ( secondo quanto precisato dal governo di Monrovia, non è ricercato ed è libero di viaggiare). Poi ha lasciato il suo ruolo nello staff di Cummings e, secondo quanto riporta il Corsera, ha chiesto scusa per i danni causati dal libro.

