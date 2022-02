Meteo neve, clamoroso: a febbraio il "mostro di ghiaccio" sull'Italia

Meteo neve, febbraio colpo di scena con nevicate (tantissima) anche in pianura

Meteo neve si o neve no? Dalla Russia gelo intenso (il "mostro di ghiaccio" incombe) nella seconda metà di febbraio. Vediamo gli aggiornamenti e le previsioni a medio termine.

Meteo neve, il mostro di ghiaccio. Previsioni

L'inverno, quello vero, non è ancora finito! L'esperienza degli ultimi anni ce lo insegna, ma si tratta anche della principale novità emersa dagli ultimi aggiornamenti, appena arrivati: entro San Valentino, secondo ilmeteo.it, un vero e proprio "mostro di ghiaccio" potrebbe verosimilmente scombussolare il tempo su buona parte dell'Italia. L'ipotesi è concreta e rappresenterebbe senza dubbio uno sblocco significativo rispetto ad una stasi atmosferica che sta durando, in maniera anomala, ormai da tanto tempo.

Analizzando il quadro climatico europeo emerge come alle alte latitudini l'inverno sia ben presente con valori termici di -20/-30°C in particolare sulla Penisola Scandinava. Ebbene l'abbiamo chiamato "mostro di ghiaccio" per sottolineare la vastità dell'area e del freddo in essa contenuto.

Le proiezioni meteo sul medio e lungo periodo iniziano a fiutare movimenti interessanti proprio a ridosso di San Valentino (14 febbraio), quando è ipotizzabile un'irruzione di parte di questa poderosa massa d'aria di origine artica. L'ipotesi più plausibile, al momento, è che dal 13/14 febbraio un flusso d'aria freddissima possa irrompere nel bacino del Mediterraneo dalla Porta del Rodano, favorendo così la genesi di un ciclone che potrebbe scatenare una vera e propria tempesta invernale foriera verosimilmente di precipitazioni (rischio di piogge abbondanti) anche a carattere nevoso localmente anche in pianura.

Attenzione, non si tratterebbe di nulla di eccezionale: dal punto di vista climatico e statistico la seconda parte della stagione invernale, ed è accaduto frequentemente negli ultimi anni, risulta spesso ricca di soprese a causa di imponenti scambi meridiani (ovvero correnti fredde che si gettano dal Polo Nord verso il bacino del Mediterraneo) in grado di destabilizzare l'atmosfera.

