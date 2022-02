Diabete prevenzione: 4 regole d'oro per evitare di incorrere nel Tipo 2

Diabete prevenzione: gli esperti hanno stabilito alcune semplici regole da seguire per evitare di incorrere nel diabete Tipo 2

Quasi il 5% della popolazione italiana, pari a circa 3 milioni di individui, è affetto da diabete Tipo 2. I numeri di questa malattia purtroppo sono in costante crescita e molto dipende dal proprio stile di vita. Un maggiore attenzione alle nostre abitudini quotidiane, senza necessariamente dover rinunciare a ciò che amiamo fare o mangiare, può ridurre il rischio di incorrere nel diabete Tipo 2.

La prevenzione è quindi di fondamentale importanza in primis per evitare la malattia ma anche per avere un corpo sano e in forma. Anche la scienza ci fornisce una grossa mano in questo senso. Ad esempio, in Italia è stato individuato uno dei meccanismi con cui il diabete Tipo 2 distrugge le beta cellule produttrici di insulina.

Diabete prevenzione: le 4 regole d'oro per evitarlo

Bastano poche e semplici accortezze, confermate da diversi studi scientifici, per ridurre il rischio di contrarre il diabete Tipo 2, malattia che spesso non viene diagnosticata con tempismo. Le 4 regole d'ore per la diabete prevenzione sono:

Attività fisica e sportiva costante e possibilmente quotidiana (basta anche una passeggiata di 30 minuti ogni giorno o, ad esempio, evitare di usare l'ascensore) Dieta bilanciata ricca di frutta e verdura e povera di grassi Non fumare Mantenere il pesoforma ed evitare di incorrere in sovrappeso e obesità

Il diabete Tipo 2 è una malattia molto subdola in quanto anche i suoi sintomi spesso non si manifestano in modo evidente. Per anni infatti il nostro corpo potrebbe non subire alcun tipo di mutamento. Uno dei segnali a cui fare attenzione è il fatto di urinare molto spesso. In questo caso si consiglia di rivolgesi a un medico per farsi prescrivere gli opportuni esami. Il diabete Tipo 2 nello stato avanzato invece presenta sintomi quali:

Insufficienza renale

Disfunzione erettile

Disturbi cardiaci

Alterazioni del sistema nervoso

Disturbi agli occhi

