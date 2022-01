Diabete, quando mangiare? Ecco l'orario più giusto per la cena

Diabete, quando mangiare: cenare troppo tardi è associato a una riduzione dei livelli di insulina e a difficoltà a controllare la glicemia

La cena è uno dei pasti più sottovalutati ma è ugualamente importante come colazione e pranzo. Farla troppo tardi pare però non sia propriamente indicato per chi soffre di diabete. Secondo una ricerca congiunta del Massachusetts General Hospital, del Brigham and Women's Hospital e dell'Università di Murcia, in Spagna, non si dovrebbe cenare subito prima di andare a dormire in quanto i livelli di melatonina sono alti e ciò disturba il controllo della glicemia, in particolare nelle persone che hanno la variante genetica del recettore Mtnr1b collegato a un elevato rischio di diabete tipo 2.

Diabete, quando mangiare? Si consiglia di cenare almeno due ore prima di andare a dormire

I ricercatori hanno preso in esame 845 persone analizzandone il codice genetico e hanno scoperto che i livelli di melatonina in coloro che possiedono il recettore Mtnr1b erano 3,5 volte più alti dopo che avevano cenato poco prima di andare a dormire. Allo stesso orario hanno riscontrato anche livelli di insulina più bassi e un picco di zuccheri nel sangue.

"Abbiamo scoperto che mangiare tardi ha disturbato il controllo della glicemia nell'intero gruppo. Inoltre, questo controllo alterato del glucosio è stato osservato principalmente nei portatori di varianti di rischio genetico", afferma all'Ansa l'autrice principale della ricerca, Marta Garaulet, docente di fisiologia e nutrizione nel Dipartimento di Fisiologia dell'Università di Murcia. Gli esperti quindi consigliano di aspettare almeno due ore prima di coricarsi dopo aver cenato.

